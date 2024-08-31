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Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak: 'Beraberlik her iki takım için de önemliydi'

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Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, Kayserispor ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, 'Kolay gözükse de onların da galibiyete ihtiyacı vardı. Bizim de galibiyete ihtiyacımız vardı' dedi.

Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, Kayserispor ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Kolay gözükse de onların da galibiyete ihtiyacı vardı. Bizim de galibiyete ihtiyacımız vardı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor, sahasında Kayserispor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, milli araya girmeden önce bu maçı kazanmak istediklerini belirterek, "Her ne kadar puan olarak baktığınızda rakibimize puan olmasa da ikinci maçını oynuyordu. Kolay gözükse de onların da galibiyete ihtiyacı vardı. Bizim de galibiyete ihtiyacımız vardı. Tabii ki oyuna biraz istediğimiz şekilde pozisyonları bulduk ama geriden oyun kurarken biraz sıkıntı yaşadık. Geri savunma oyuncularımızın topu oyuna sokamamasında istediğimiz blok aralarında oyuncularımızı buluşturamadık ve sonuca gidemedik. Fakat ikinci yarıda yaptığımız değişiklikler olsun biraz daha rakip sahada oyun oynamaya başladık, pozisyonlara da girdik. Direkten dönen bir topumuz vardı. Rakibimizin de pozisyonu vardı. Onların da girdiği pozisyon gol olabilirdi. İyi bir mücadele oldu. Bodrum maçından ve daha önceki maçlarda yemiş olduğumuz golleri en azından bu maçta yemedik. Savunma anlamında biraz daha dikkatli olmaya çalıştık. Hem savunmayı hem de hücumu aynı anda yapabilmemiz gerekiyor. Savunmayı başardık ama hücumda golü bulamadık. İleriki haftalarda daha iyi olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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