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Konyaspor Teknik Sorumlusu Albayrak'tan Açıklamalar

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Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, Sivasspor ile berabere kaldıkları maç sonrası iç sahada kazanamama korkusunu yenmek istediklerini belirtti. Deplasman sonuçlarının olumlu olduğunu, ancak iç sahada yalnızca 1 puan almanın yeterli olmadığını vurguladı.

- Fatih Serkan Albayrak: "İç sahada puan almayla yetiniyoruz"

KONYA - Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, Sivasspor ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Biz sadece iç sahadaki kazanamama fobimizi ileriki haftalarda yenmek istiyoruz. Deplasmanda puanlarla dönüyoruz. İç sahada puan almayla yetiniyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor, sahasında Sivasspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, "Her ne kadar puan alsak da 1 puana sevinemedik. Çünkü galibiyeti kaçırdığımızı düşünüyorum. Sivasspor'un kalecisi Ali Şaşal'ı tebrik ediyorum. Güzel pozisyonlar çıkardı. Maçı iki bölümde değerlendirecek olursak ilk yarıda gerçekten istediğimiz tempoda bir oyunu oynayamadık. Mücadele gücümüz, istediğimiz düzeyde değildi. İkinci yarı yaptığımız, oyuna giren oyuncularımız katkıları temponun biraz artması, mücadelemizin, isteğimizin, kazanma arzumuzun biraz artması, rakibin de tabii ki fiziksel olarak yorgun kalması, oyundan pozisyonlarımızı üretmemize sebep oldu. Bu pozisyonları tabii değerlendirmemiz gerekiyor. Yapılabilecek her türlü varyasyonu, her türlü kazanmak için elinden her şeyi yapan oyuncuları tebrik ediyorum. Çünkü her şeyi yaptılar. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Biz sadece iç sahadaki kazanamama fobimizi ileriki haftalarda yenmek istiyoruz. Deplasmanda puanlarla dönüyoruz. İç sahada puan almayla yetinebiliyoruz" şeklinde konuştu.

Konyaspor Teknik Sorumlusu Albayrak'tan Açıklamalar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARDA AKIN AKKOCA - Spor

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