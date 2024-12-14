Üye Girişi
Haberler
ABD, Suriye'de Heyet Tahrir Şam ile direkt temas kurdu
Bugüne kadar terörist diyorlardı! ABD, şimdi ayağına gitti
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'in saldırıları derhal durmalı
Suriye'nin geleceğinin konuşulduğu toplantıda mesajı çok net
Suriye Milli Ordusu Süleyman Şah Türbesi'ne ilerliyor
Ulaşacakları yerin Türkiye için de önemi büyük
Şam Büyükelçiliği'nden ilk fotoğraf geldi
İşte Türkiye'yi temsil edecek ana kadro

Konyaspor Teknik Direktörü Uçar: Rize'den Değerli Bir Puan Aldık

Konyaspor Teknik Direktörü Uçar: Rize'den Değerli Bir Puan Aldık
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaspor'un Çaykur Rizespor ile oynadığı maç sonrası teknik direktör Recep Uçar, alınan 1-1'lik beraberliğin değerli bir puan olduğunu belirtti. Uçar, maçın ilk ve ikinci yarılarında oynanan oyunların farklı olduğunu ifade etti.

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar maçın ardından yaptığı açıklamada "Günün sonunda değerli bir puan Rize'den alınan puan" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Rize deplasmanı, ülkenin zor deplasmanından birisi. Bunun farkında ve bilincindeydik. Baktığımızda bugün bizim açımızdan her ne kadar bir 90 dakika oynandıysa da bizim tarafımızdan aslında 2 tane maç oynandı. İlk yarısı ile ikinci yarısı bir nevi siyahla beyaz gibi olan bir oyun. İlk yarı planımızı gerçekleştiremediğimiz bir yarı. Bunun ana sebebi de belki kazandığımız, ayağımızdaki topları maalesef hiçbir şekilde kullanamadık. Geçişlerde inanılmaz toplar kaybettik ve neticesinde bütün enerjimizi topu kazanmak için harcadığımız bir ilk yarı. Rizespor ilk yarı daha farklı skorla girebilirdi. Burada kalecinin ortaya koyduğu performans, kurtardığı penaltıyı da dahil edersek 1-0 ile girmemize vesile oldu. İkinci yarı tabii hem oyun hem oyuncu değişikliği ile başladığımız bir bölüm. Hatta ikinci yarıyı bile ikiye bölebilirim. 45 ile 60 arası oyunla 60'da 90 arası oyunların birbirinden tamamen farklı olduğu bir oyun. 45-60 arası hem golü bulduğumuz hem de daha başka pozisyonlar ürettiğimiz bir oyun. Genel anlamda ikinci yarıya başlarken oyuncularımıza bunun çevrilebildiği hissini vermeye çalıştık devre arasında. Gerek oyuncular gerekse oyuncu değişikliği bize o anlamda doğru pozitif cevaplar verdi. 60 ile 90 arası her iki tarafında pozisyonlar yakaladığı, bizim ikiyi bulabileceğimiz bölümler vardı. Rizespor'un net olmasa da yakaladığı pozisyonları vardı. Günün sonunda değerli bir puan Rize'den alınan puan" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

"Soğuktan öleceğim" diye haykıran adam, bir gün sonra bu halde bulundu
img

Kızına şantaj yapan genci öldürmüştü! Maktulün babasından yeni iddia
img

Süper Lig'e geri dönüyor! Ezeli rakip düğmeye bastı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Soğuktan öleceğim, yardım edin' diyen adam, ölü bulundu
"Soğuktan öleceğim" diye haykıran adam, bir gün sonra bu halde bulundu
Ünlü oyuncu Levent Ülgen, yeni dizisi için imaj değiştirdi
Ünlü oyuncunun son halini kimse tanıyamadı
Gazeteci Nevşin Mengü gözaltına alındı
Gazeteci Nevşin Mengü gözaltına alındı! İşte karar
Franchise sistemine yatırım yapanlar kazandı! Yüzde 350 kâr yapan sektörler var
Yüzde 350 net kâr ediyorlar! Herkes o sektörü konuşuyor
Miçotakis'ten küstah Türkiye çıkışı: Gerekirse ordumuz devreye girer
Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse ordumuz devreye girer
Uçakta olay çıkaran iş insanı görevden alındı
"Türkiye'yi satın alırım" diyen iş insanı görevden alındı

Son Dakika Haberleri

Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 15 Aralık noterler çalışıyor mu? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 14 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… Gönül Dağı 157. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Şevkat Yerimdar nerede çekiliyor? Şevkat Yerimdar konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalan 28. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Çığlık 5 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Çığlık 5 katili kim? CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Alanyaspor-Gaziantep FK Bein Sports canlı izle! Alanyaspor-Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? CANLI MAÇ İZLE! Sakaryaspor-Iğdırspor TRT Spor canlı izle! Sakaryaspor-Iğdırspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.