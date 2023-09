Konyaspor Teknik Direktörü Stanojevic: Son 5 dakikada konsantrasyonumuzu kaybettik

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Çaykur Rizespor karşısında aldıkları mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Son 5 dakikaya kadar üstünlüğümüzü korumayı başardık. Fakat konsantrasyonumuzu ve odağımızı son 5 dakika maalesef ki kaybettik" dedi.

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında iç sahada Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldukları maça ilişkin açıklamalarda bulundu. Neticeden dolayı çok üzgün olduklarını ifade eden Aleksandar Stanojevic, "Her şey kontrolümüz altındaydı bir noktaya kadar. Öncelikle maça baktığımız zaman çift taraflı çok fazla girilen pozisyon olmadığını görebiliriz. Burada son 5 dakikaya kadar üstünlüğümüzü korumayı başardık. Fakat konsantrasyonumuzu ve odağımızı son 5 dakika maalesef ki kaybettik. Neticesinde de sonucumuz bu oldu. Fakat burada tabii ki penaltı durumu geliştirdi. İlginç bir penaltı söz konusuydu. Baktığımız zaman futbolda her an her şey olabilir. Fakat son dakikaya kadar mücadele ettik. 2 golün de sebebi konsantrasyon eksikliği olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu. - KONYA