Konyaspor Teknik Direktörü Stanojevic: Panik bir transfer yapmak istemiyoruz

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, transferde panik yapmak yerine sonraki transfer penceresini beklemeyi tercih ettiklerini belirtti. Stanojevic ayrıca, Konrad Michalak'ın kendi kararıyla Suudi Arabistan'a transfer olduğunu ve takımın hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, transeferde opsiyonlarının olduğunu belirterek, "Fakat panik bir transfer yapıp sezona yanlış bir başlangıç yapacağımıza bir sonraki transfer penceresini beklememiz daha mantıklı olur" dedi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edeceği mücadelenin hazırlıklarına Teknik Direktör Stanojevic'in yönetiminde devam etti. Kayacık Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular daha sonra taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenman öncesi Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic ve futbolculardan Soner Dikmen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Aleksandar Stanojevic, milli maça giden oyuncularının olduğunu hatırlatarak, "Milli takıma giden oyuncularımızın dönmesini bekledik. Bir hazırlık maçı yaptık ve şu anda hazırlıklarımız devam ediyor. Sokol milli maç arasına gitti ve 2 maç oynadı. Nelson'un yüzde 100 olarak hazır olmadığını söyleyebilirim. Fakat herkesin şansı var. Milli maç aralarından sonra ilk antrenmanlarına çıktılar. Gidişata göre nasıl olacağını göreceğiz" dedi.

"Michalak'ın gidişi tamamen kendi kararıydı"

Konrad Michalak'ın Suudi Arabistan'a transferiyle ilgili konuşan Stanojevic, "Gerçekten çok iyi bir teklif aldığı için iyi bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Gidişi tamamen kendi kararıydı. Tabii ki Konya'dan ayrılışının kulüple herhangi bir ilgisi yok. Opsiyonları düşünüyoruz fakat panik bir transfer yapmak istemiyoruz. Panik bir transfer yapıp sezona yanlış bir başlangıç yapacağımıza bir sonraki transfer penceresini beklememiz daha mantıklı. Sokol'a da çok iyi teklifler var. Fakat baktığımız zaman kulübümüz gitmesine izin vermedi. Çok iyi bir sezon başlangıcı yaptı ve takımımıza çok daha radikal bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Sokol da bizimle kalmak istediğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"En yüksek duygularla karşılaşmayı bekliyoruz"

Cumartesi günü karşılaşacakları Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut'a yüzde 100 saygısı olduğunu kaydeden Stanojevic, "Fakat bizim için normal bir karşılaşma olacağını söyleyebilirim. Hacı Çetin de yakından tanıdığımız, birlikte çalıştığımız teknik ekibimizin içerisindeydi. Bizim için normal bir karşılaşma olacak. En yüksek duygularla karşılaşmayı bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Soner Dikmen: "Elimizden ne geliyorsa en iyisini yapmaya çalışacağız"

Yeşil-beyazlıların orta saha oyuncusu Soner Dikmen ise henüz Rizespor'un analizini yapmadıklarını söyleyerek, "Lige iyi bir başlangıç yaptılar, iyi de hocaları var. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Bizler de Başakşehir galibiyeti ile özgüven yakaladık ve moral bulduk. Cumartesi günü sahaya çıkıp elimizden ne geliyorsa en iyisini yapmaya çalışacağız. Sadece orta saha ile ilgili değil, her mevkide alternatifi olan bir kadro kurduk bu sene. Hoca bu hafta kime görev verirse kimin hazır olduğunu düşünüyorsa sonuçta en iyi kadroyu çıkartıp oynatacak. Oyuna sonradan girenlerde katkı vermeye çalışacak" açıklamasını yaptı. Takıma gol katkısı sağlaması konusunda gelen soruya Dikmen, "Kendi bireysel şahsım adına değil de takımı ne kadar yukarıya çekebilirsek Konyaspor'u bulunduğu lig sıralamasında en üstlerde yer aldırmak tek gaye ve amacımız. Golü ben atmışım, Sokol atmış, öbürü atmış önemli değil. Kişilerden bağımsız önemli olan Konyaspor. Lig yeni başladı, henüz ısınmadık" cevabını verdi.

"Her yerde, her takımda 6 numara giyeceğim inşallah"

Dikmen, bu sene Ahmet Çalık'ın giydiği 6 numaralı formayı giymesiyle ilgili ise "6 numaranın bana yakışacağını düşündüm. Biri alacaksa benim almam gerekiyordu. İyi de yaptım. Futbol kariyerim ne kadar sürer, ne kadar oynarım bilemiyorum ama sadece Konyaspor ile değil, buradan ayrıldıktan sonra gittiğim her yerde, her takımda 6 numara giyeceğim inşallah" şeklinde konuştu.

"Milli Takım'ın başarısızlığı ortada"

Milli takım hedefine de değinen Dikmen, "Konyaspor'a geldiğim ilk sezon milli takım için beklentim vardı. Bu işler beklenti ile olmuyor. Sonuçta karar merci hocalar var. Üst düzey yöneticiler var, artık kimin elindeyse. Çok da bu konu hakkında konuşulmasını doğru bulmuyorum. Sonuçta başarısızlık da ortada aslında" diye konuştu. - KONYA