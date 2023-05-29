Konyaspor Teknik Direktörü Stanojevic: Ligde üst sıraları hedefliyoruz

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, gelecek sezonun planlamasını yaptıklarını ve ligde üst sıraları hedeflediklerini söyledi. Stanojevic, takımın son haftalarda aldığı galibiyetlerle motivasyonun yükseldiğini belirtirken, gelecek sezon planlamasına başladıklarını ve transferlerin de önemli olduğunu söyledi. Ayrıca, taraftarlara verilen desteğe teşekkür ederek, gelecek sezon daha iyi bir takım olacaklarını ifade etti.

Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, gelecek sezonun planlamasını yaptıkların belirterek, ligde üst sıraları hedeflediklerini söyledi.

Süper Lig'de 35. haftanın ardından 49 puanla 7. sırada yer alan Konyaspor'da teknik direktör Stanojevic, teknik direktör İlhan Palut ile yolların ayrılmasının ardından 17 Ocak'ta göreve getirildiği yeşil beyazlı ekibin başında çıktığı maçlarda 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Stanojevic, AA muhabirine, geldiği ilk haftalarda sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını anlattı. Çok zor bir periyotta göreve geldiğini vurgulayan Stanojevic, "Türbülans olan bir noktadaydı. Önceki teknik adamımızın başarısı yadsınamaz." dedi.

Depremden çok etkilenmiş

Türkiye'deki kariyerinin ilk günlerinde, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremin yaşandığını anımsatan Stanojevic, "Elbette deprem, Türkiye'de yaşayan herkes için çok trajik bir durum. Bundan dolayı çok üzüldük ve hakikaten bu bizi çok yaraladı. Bundan dolayı bu sürecin de gelişimimize dezavantajı olduğunu söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

"Ligde daha da ileri gittiğimizi söyleyebilirim"

Stanojevic, son haftalarda aldıkları galibiyetlerle takımda motivasyonun yükseldiğine işaret etti. Son Alanyaspor galibiyetinde istediklerini sahaya yansıttıklarını anlatan Stanojevic, şöyle konuştu:

"Fakat bundan önce istemediğimiz maçlar da oynadık. Şu anda ligde daha da ileri gittiğimizi söyleyebilirim. Gelecekte isteklerimiz doğrultusunda bir Konyaspor görebiliriz. Öncelikle ligde üst sıraları hedefliyoruz. Tabii ki burada transferlerin de önemli olduğunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Gelecek sezonun Konyaspor'unu o zaman daha net konuşabiliriz. Gelecek sezon planlamasına başladığımızı söyleyebilirim. Yönetimimiz ve kulübümüzle iletişim halindeyiz. Gelecek günlerde bunun planlama çalışmaları sürecek."

"Taraftarlarımıza da çok büyük sevgim ve saygım var"

Stanojevic, ilk haftalarda alınan mağlubiyetlere rağmen kendisine verilen desteğe dikkati çekerek, "Öncelikle yönetim kuruluna, kulübümüze çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok zor anlarda bizi, kadromuzu ve oyuncularımızı olabildiğince desteklediler. Taraftarlarımıza da çok büyük sevgim ve saygım var. İç ve dış sahada olan bütün maçlarımızda inanılmaz bir ambiyans ve atmosferde bizi desteklemeye devam ediyorlar. Biz de teşekkür olarak gelecek sezon çok daha iyi bir şekilde beklentilerini karşılamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"Dışarı çıktığımızda etli ekmeği olabildiğince deniyorum"

Türkiye'ye ve ülke kültürüne çok büyük bir saygı duyduğunu aktaran Stanojevic, şöyle devam etti:

"Buradaki tekniik adamlık kariyerime başladığımda çok zor bir periyottaydık. Sosyal aktiviteler ve Konya'yı gezmek için zamanım olmuyordu. Zamanla fırsat bulduk. Mevlana Müzesi ve Sille'yi seviyorum. Bunun nedeni de derin anlamlar içerdiğini hissedebiliyor olmam. Bu yerlerin verdiği enerji de elbette buna bir eklenti oluyor. Ekibimizle dışarı çıktığımızda da etli ekmeği olabildiğince deniyorum fakat kilomu kontrol etmem de gerekiyor."