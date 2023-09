Konyaspor Teknik Direktörü Stanojevic: Beşiktaş maçı çetin geçecek

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Beşiktaş maçının çetin bir karşılaşma olacağını ifade ederek, iç sahadaki mücadeleden iyi bir neticeyle ayrılmak istediklerini söyledi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'ı konuk edeceği mücadelenin hazırlıklarına Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic'in yönetiminde sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular daha sonra taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenman öncesinde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic ve futbolculardan Francisco Calvo basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Aleksandar Stanojevic, çalışmaların son hızıyla devam ettiğini belirterek, "Gayet memnunuz çalışmalarımızdan. Bazı oyuncularımız daha da gelişmeye başladı. İyi bir rakibimiz var. Elbette burada dolu bir stadyum bekliyoruz. Bu bizim adımıza da rakip adına da motive edici bir durum olacaktır. Elbette iyi bir neticeyle evimizdeki maçı kapatmak istiyoruz. Çetin bir karşılaşma olacak. Onlar da iyi anlarında değiller, biz de iyi anımızda değiliz. Burada nasıl bir maç çıkaracağımızı hep birlikte göreceğiz. Geçen sezona baktığımız zaman onlar da çok iyi değildi" şeklinde konuştu.

"Her oyuncumuzu kullanmamız gerekiyor"

Son 6 maçta farklı kadrolarla sahayı çıktıkları yönünde gelen soruya Aleksandar Stanojevic, "25 kişilik bir oyuncu kadromuz var. Elbette değişiklikler yapmamız gerekebiliyor. Sakatlıklarla mücadele eden oyuncularımız da oluyor. Bunun da bir faktör olduğunu söyleyebilirim. Fenerbahçe her maç kazanıyor ve her maça da farklı bir kadroyla çıkıyor. Herkesi kullanmamız gerekiyor" cevabını verdi.

"Ofansifi seven bir hocayım"

Kendi oyun stiline de değinen Stanojevic, "Antep maçına karşı gayet ofansif oynadık. Evimizde oynadığımız İstanbulspor maçında da bu geçerliydi. Eğer ki istatistiklere bakarsanız ben golü seven, ofansifi seven bir hocayım. Kendi stilim tamamen ofansife dayanıyor. Ben atağı, hücumu seven bir koçum ve bu şekilde olmaya da devam edeceğim. Bazen sahada istediğimiz kaliteyi gösteremediğimiz durumlar olabilir. Girilen pozisyon veya oynadığımız rakibe karşı değişebiliyor" şeklinde konuştu.

Francisco Calvo: "3 puan için sabırsızlıkla maçı çekiyoruz"

Yeşil-beyazlı takımın Kosta Rikalı oyuncusu Francisco Calvo ise "Elbette evimizde oynayacağımız bir maç olacak. Hazırlıklarımız sonuna kadar devam ediyor. Her hafta elimizden gelen mücadeleyi sonuna kadar veriyoruz. 3 puan için sabırsızlıkla maçı çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hocamıza çok büyük bir saygımız var"

Saha içindeki oyun sistemlerinin toplu ve topsuz olarak nasıl değiştirilmesi gerektiğini bildiklerini ifade eden Calvo, "4-2-3-1 sisteminde devam ettiğimiz anlar oluyor, formasyonu değiştirdiğimiz zamanlar da oluyor. Fakat şu anda kendi stilimizi devam ettirdiğimizi söyleyebilirim. Tabii ki hocamıza çok büyük bir saygımız var. Bundan dolayı bütün sorumluluğumuz hocanın istediği oyun stilini sahaya yansıtmak" değerlendirmesini yaptı.

"Burada olduğum son dakikaya kadar elimden gelen her şeyi vermeye çalışacağım"

Sezon sonunda kontratının biteceği hatırlatılan başarılı stoper, "Şu anda buradayım. Takım ve Konya için burada olduğum son dakikaya kadar elimden gelen her şeyi vermeye çalışacağım. Fakat şu anda gelecekle ilgili konuşmam doğru olmaz" diye konuştu. - KONYA