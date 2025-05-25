Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: 'Endişeli ve stresli bir sezon yaşatmadık'

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: 'Endişeli ve stresli bir sezon yaşatmadık'
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Konyaspor'un Teknik Direktörü Recep Uçar, Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldukları maç sonrasında oyuncularını ve destek veren taraftarları kutlayarak sezonu değerlendirdi. Uçar, geçen sezonun zorluklarına rağmen bu yıl ligde kalmayı başardıklarını ifade etti.

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, sahasında Alanyaspor'a mağlup oldukları maçın ardından, "Bu takıma gönül veren insanlara endişeli ve stresli bir sezon yaşatmadık. Burada gerçekten özellikle ligin ikinci yarısına çok büyük efor koyan oyuncularımı yürekten kutluyorum" dedi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Son 6 maçını evinde kazanarak bu noktaya gelen ekibimizle beraber son maçı da kazanarak bir nevi kazanarak kulüp tarihinde bir ilki başarmak istiyorduk. Seyircilerimizi son maçta evine mutlu göndermek istiyorduk. Ama bunu başaramadık bugün itibariyle. Sezonla ilgili de kısaca şunu söyleyebilirim. Şükürler olsun geçen seneki durumlarda yaşayan bir takım olarak ligin bitmesine 4-5 hafta kala ligde kalmayı garantileyerek. Bu takıma gönül veren insanlara endişeli ve stresli bir sezon yaşatmadık. Burada gerçekten özellikle ligin ikinci yarısına çok büyük efor koyan oyuncularımı yürekten kutluyorum. Gittiğimiz her deplasmanda ve evimizde bizi destekleyen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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