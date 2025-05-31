Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar'dan Sezon Sonu Değerlendirmesi

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar'dan Sezon Sonu Değerlendirmesi
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Konyaspor'un Süper Lig'deki 2023 sezonunu değerlendiren teknik direktörü Recep Uçar, son maçta 2-1 kaybettikleri Fenerbahçe karşısında gösterdikleri mücadeleyi övdü, ancak tecrübesizliklerinin mağlubiyette etkili olduğunu ifade etti.

KONYASPOR Teknik Direktörü Recep Uçar, "Genel anlamda somut olarak 2 takımın iddiası olmaması sebebi ile oynanması zor bir maçtı. Bizim adımıza iyi mücadele ettiğimiz, kazanabileceğimiz ancak tecrübesizliğimizin kurbanı olduk" dedi.

Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Konyaspor deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İyi mücadele ettiklerini, kazanabileceklerini ancak tecrübesizliğin kurbanı olduklarını dile getiren Recep Uçar, "Sezonun son maçı. Genel anlamda somut olarak 2 takımın iddiası olmaması sebebi ile oynanması zor bir maçtı. Bizim adımıza iyi mücadele ettiğimiz, kazanabileceğimiz ancak tecrübesizliğimizin kurbanı olduk. Maç öncesi 7 tane sakat oyuncumuz vardı, 3 oyuncu cezalı, 3 oyuncu gelecek sezon planlarımız içerisinde olmaması nedeniyle izin vermiştik. Fenerbahçe'nin taraftarla bağının koptuğu ortamda kazanma olasılığımızın arttığını düşünmüştük. Öne geçtik Melih Bostan ile Fenerbahçe altyapısı olan oyuncumuz. Sonrası bölümde Fenerbahçe gerek kulübesi gerek saha içi kalitesinde topa daha fazla sahip olacaktı. İlk yarı yüzde 100 şut hatırlamıyorum. Gole kadar pozisyon vermemiştik. Deniz'in basit hatası ve sonraki bölümde 8 dakika sonra yediğimiz gol. Direkten dönen topumuz var. Sonuçta kazanamadığımız bir oyun. Bizim tarafımıza gelecek sezon için birçok mesaj içeren bir maç. Deniz Ertaş ve Melih Bostan'ın Ümit Milli Takıma gitmesi mutlu eden bir sonuç" ifadelerini kullandı.

'GEMİYİ GÜVENLİ ŞEKİLDE LİMANA YANAŞTIRDIK

Korkulu rüya görmeden bir sezon bitirdiklerini söyleyen Uçar, "İçeride yaşadığımız birçok sıkıntıya rağmen, Avrupa kupalarında oynayıp sonraki sezon küme düşme tehlikesi yaşanan bir lig. Kupada yarı final oynayarak birçok genç oyuncunun sahada yer almasına vesile olarak gemiyi haftalar öncesinde güvenli şekilde limana yanaştırdığımız sezon. Konya'da 7 ay geçti; yönetime, taraftarlara, teknik ekibimize teşekkür ediyorum. Maddi manevi fedakarlık yapan oyuncularıma teşekkür ediyor, onlarla gurur duyuyorum" dedi.

'KEYTA VE NIKOLA'YA BAŞKA BİR MACERADA YOLA ÇIKMALARINI SÖYLEDİK'

Gelecek sezon kadro planlaması hakkında bilgiler veren Recep Uçar, sözlerini şöyle noktaladı:

"Prip olmayacak. Kendisine teşekkür ettik. Kadro içinde görüştüğümüz oyuncular var. Nikola da bu isimlerden bir tanesi. Keyta ve Nikola'ya başka bir macerada yola çıkmalarını söyledik."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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