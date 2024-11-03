Üye Girişi
Haberler

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar'dan RAMS Başakşehir Galibiyeti Değerlendirmesi

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar'dan RAMS Başakşehir Galibiyeti Değerlendirmesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında RAMS Başakşehir'i 3-2 mağlup ederek sezona harika bir başlangıç yaptı. Teknik direktör Recep Uçar, oyuncularını kutlayarak bu güzel başlangıcın devamını umduğunu ifade etti.

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, RAMS Başakşehir galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "İlk maçımız, harika bir galibiyet. Bundan dolayı da bütün oyuncularımızı canıgönülden kutluyorum. Umarım bu güzel başlangıcın ardından sonuna kadar devam edebiliriz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı RAMS Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Direktörü Recep Uçar, yönetime, taraftarlara ve futbolculara teşekkür ederek, "2 günlük bir hazırlık sürecimiz vardı. Farklı farklı oyunlar düşündüm ama daha güvenli bir oyunu tercih etmemiz gerekiyordu. İlk yarı genel olarak topun arkasında iyi durduk. İyi geçişler yaptığımız ve pozisyonlar ürettiğimiz bir yarı oldu. Yusuf'un arkaya hareketlendiği ve hakem tarafından faul verilen pozisyonda bence faul yoktu. Rakip takımın ilk şutu maçın 37. dakikada geldi. Sonrasında da 44. dakikada maalesef defans arkasına atılmış top ve Uğurcan'ın ayağının kayması ve penaltı pozisyonu. Serdar, düştüğü zaman devam da ediyor. Herhangi bir şey beklemiyor. O yediğimiz gol aslında bizim biraz moralimizi bozdu ve rakibin de gücünü arttırdı. 2. yarı biz yine kendi oyunumuzdan vazgeçmedik. Biraz daha topa sahip olmaya başladık. Baktığımızda ilk maçımız, harika bir galibiyet. Bundan dolayı da bütün oyuncularımızı canıgönülden kutluyorum. Umarım bu güzel başlangıcın ardından sonuna kadar devam edebiliriz" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Çorum'da 5 katlı binada patlama! 1 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı

Çorum'da 5 katlı binada patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

 Çorum'daki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler

Patlamadan ilk görüntüler! Mahalle savaş alanına döndü

 5 katlı binada meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasında

İşte 5 katlı binada meydana gelen patlama anı
İspanya'da sel felaketi sonrası kral ve kraliçenin yüzüne çamur fırlattılar

Sel felaketi sonrası kral ve kraliçenin yüzüne çamur fırlattılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masterchef kim elendi? 3 Kasım Pazar Masterchef'te bu akşam kim elendi? MasterChef eleme adayları kim? 3 Kasım Pazar bugün kim elendi? Mamak soğuk hava deposunda ne var? 5-5 biten maç var mı? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Kirli Sepeti bitti mi, neden bitti? Deha CANLI İzle! Deha 7. bölüm Show TV kesintisiz HD izleme linki var mı? Teşkilat CANLI izle! TRT 118. bölüm Teşkilat yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Teşkilat yeni fragmanı yayınlandı mı? Nantes Marsilya CANLI İZLE şifresiz! Lig 1 Nantes Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Inter Venezia CANLI İZLE şifresiz! Serie A Inter Venezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Iğdırspor Ankaragücü CANLI İZLE şifresiz! 1. Lig Iğdırspor Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.