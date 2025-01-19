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Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar'dan Maç Sonrası Değerlendirme

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar'dan Maç Sonrası Değerlendirme
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Konyaspor'un Kasımpaşa ile oynadığı 3-3 berberlik sonrası Teknik Direktör Recep Uçar, oyuncularının iyi mücadele ettiğini ve gelecekte iyi sonuçlar alacaklarına inandığını belirtti.

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından, "Oyuncularımız benim istediğim şeyleri sonuna kadar yapmaya çalıştı. Konyaspor'un önümüzdeki haftalarda iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor, evinde Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "İkinci yarının ilk maçı milat olarak aldığımız bir maç. Seyircimiz önünde kazanmayı çok istiyorduk. O doğrultuda hazırlandık. Kazanmayı istediğimiz ve onun için oynadığımız bir gün ama benim tarafımdan bakıldığında iyi oynuyoruz, iyi mücadele ediyoruz, kazanmayı hak ediyoruz sonuç olarak kazanamıyoruz. Bireysel hatalar yapmaya devam ediyoruz. Maça çok coşkulu başladık. Kramer ile 1-0 öne geçiyoruz, sonrasında da baskılı oynuyoruz. Maçtaki arzu istek güzel, pozisyonlardan da üretiyoruz. İnanın çok üzgünüm. Oyuncularımız benim istediğim şeyleri sonuna kadar yapmaya çalıştı. Konyaspor'un önümüzdeki haftalarda iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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