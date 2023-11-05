Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: Sorunlar En Yakın Zamanda Çözülecek

Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, bazen takımların içinde sorunların olabileceğini söyleyerek, "Tabii ki bu dönemlerde bu tip sorunlar, sıkıntılar olacak. Konya camiası büyük bir camia. Bu tip sorunların da en yakın zamanda çözüleceğini düşünüyorum, tahmin ediyorum" dedi.

Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldıkları maça basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçtan önce kazanmak istediklerini belirten Hakan Keleş, "Maçtan önce çok kazanmak istiyorduk çünkü buna ihtiyacımız vardı. Uzun süredir bir galibiyet alamamıştık. Bizim için moral motivasyonumuzu yükseltecekti. Maça da iyi başladığımızı düşünüyorum. Girdiğimiz pozisyonlar var, değerlendirebilseydik iyi olacaktı. İlk yarıda zaman zaman istediğimiz şeyler oldu. Fakat ikinci yarıda erken ve tekrar aynı gollerden bir tanesini yedik. Bu bizim için yani golü yedikten sonra çıkaramama problemi moral bozukluğu biraz daha gösterdi ama sonra toparlandık. Gerekli riskleri aldık, çift forvet oynadık. Zaman zaman oyuncularımızın etkili atakları da vardı. Oyunun belli bölümlerinde istediğimiz şeyleri yaptılar. Fakat son dakikalarda kazandığımız penaltıyla da bir puan kazanmış olduk, 2 puan kaybettik. Dediğim gibi başta kazansaydık bizim için iyi olacaktı ama geldiğimizden beri olumsuz bir hava var. Onu dağıtmaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz var, saha içinde düzeltmeye çalışıyoruz. Daha da çok çalışmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Önümüzde şimdi bir Trabzon maçı var. Ona hazırlanacağız. Bu arada Karagümrük takımı da iyi mücadele etti. Zaman zaman zorladılar ama onlara da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Konya camiası büyük bir camia"

Yönetim kurulunun olağanüstü genel kurul kararı aldığını daha yeni öğrendiğini belirten Keleş, "Bu konu hakkında ben de yeni duydum. Bilmiyorum, soracağım, öğreneceğim. Tabii ki bu dönemlerde bu tip sorunlar, sıkıntılar olacak. Konya camiası büyük bir camia. Bunu biliyorum sorunların da en yakın zamanda çözüleceğini düşünüyorum, tahmin ediyorum. Geldiğimizden beri bir hafta oldu. Tabii ki başka bir hoca değişikliği başka bir sistem. Oyunculardan farklı şeyler istiyoruz saha içerisinde. Bunların alışması, geliştirmemiz buna uygun. Önümüzde milli ara var. Aradan sonra bazı şeyleri daha çok oturtacağımızı düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi zaman zaman istediğimiz şeyler oldu ama bunu 90 dakika genele yaymamız lazım. Savunmada bir anlık savunma yapmasan biraz işte golü görüyorsunuz. Çok fazla rakibe pozisyon vermedik ama bazı şeyleri oturtmamız süre alacak diye düşünüyorum. Milli takım arasından sonra daha da düzeleceğini düşünüyorum" diye konuştu. - KONYA