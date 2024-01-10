Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası istifa edeceğini açıkladı

Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, 7-1 kaybettikleri Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası, "Tüm sorumluluk benim, başkanla konuşup gereğini yapacağım" dedi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında deplasmanda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe'ye 7-1'lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Keleş, soru almadan tamamladığı basın toplantısında "Üzüntülüyüm. Bana ve Konyaspor camiasına yakışmadı. Çalıştığım takımlarda böyle sonuçları azmedemiyorum. Tüm sorumluluk bana ait. Konya camiasından özür diliyorum. Maçla ilgili bir şey konuşmak istemiyorum. Başkanla konuşup gereği neyse yapacağım" şeklinde konuştu. - İSTANBUL