Üye Girişi
Haberler

Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic: 'Bu zor günleri en kısa zamanda aşarız'

Güncelleme:
Abone Ol

Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, yarın Göztepe ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçı öncesi yaptığı açıklamada, 'Bu zor günleri en kısa zamanda aşarız. Sonrasında da daha iyiye doğru gitmek için çalışacağız' dedi.

Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, yarın Göztepe ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Bu zor günleri en kısa zamanda aşarız. Sonrasında da daha iyiye doğru gitmek için çalışacağız" dedi.

Konyaspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Fahrudin Omerovic yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. Kayacık Tesisleri'nde yapılan ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda, pas çalışması yapan futbolcular daha sonra taktik çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, "Burada olduğumuz için gerçekten mutluyum. Çünkü biz burada çok güzel günler geçirdik. Kupayı da kazandık, Avrupa heyecanı gördük. Şehir bizi çok güzel karşıladı. Biz de onları sevdik. Onlar bize kendimizi yuvamızda hissettirdi. Onun için çok teşekkür ederim. Özellikle Başkan Ömer Korkmaz ve yönetim kuruluna bana ve ekibimize güvendiği için çok teşekkür ediyorum. Doğal olarak heyecanlıyız. Toplam 5 sene Aykut Hoca'yla, ekibimizle beraber burada geçirdik. Çok güzel günler oldu. Konyaspor en iyisine layık bir camia. Kendime ve ekibimize inanıyorum. Bu zor günleri en kısa zamanda aşarız. Onun da sonrasına da daha iyiye doğru gitmek için çalışacağız. İnşallah daha uzun zaman hep beraber oluruz" diye konuştu.

"Aykut Hoca'yla aramızda gönül bağımımız var"

Kulüplerin doğal olarak teknik direktör arayışına girdiğini ve bunlarının kendisi için doğal bir durum olduğunu ifade eden Omerovic, "Doğal olarak kulüp antrenör aradığı zaman istediği hocayla görüşebilir, konuşabilir. Ben hiçbir zaman da buna karşı değilim. Uzun yıllar Aykut Hoca ile beraber çalıştık. Aykut Hoca'yla bir tarafta gönül bağımız da var aramızda. Sadece benim değil ekibimizin bir çoğu uzun zaman Aykut Hoca'yla beraber çalışan insanlar. Bundan sonra sorumluluk büyük olacak. Ben hiçbir zaman bu tip sorumluluklardan kaçan bir insan değilim. Zaten risk almadan hiçbir zaman başarı gelmez" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kupası Konyaspor Teknik Direktör Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor kim kazandı? 17 Ocak Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 6. Bölüm CANLI izleme linki! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 17 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! Aile Arasında oyuncuları ve konusu! Aile Arasında oyuncuları kimlerdir? Aile Arasında konusu nedir? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 17 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 144. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 17 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! Ejder Kılıcı filmi oyuncuları kim, nered, ne zaman çekildi? Ejder Kılıcı filmi konusu, oyuncuları ve Ejder Kılıcı özeti! TUA ne demek, açılımı nedir? Türkiye Uzay Ajansı TUA nedir? 18 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 18 Ocak Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Türkiye fırlatma üssü yok mu, Türkiye uzay üssü yok mu? Turgut Altınok kimdir? Turgut Altınok kaç yaşında, nereli? Turgut Altınok hayatı ve biyografisi! AK Parti Adana adayı kim oldu, Fatih Kocaispir aday mı? AK Parti Ankara adayı kim oldu, Turgut Altınok aday mı? İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı CANLI YAYIN | Alper Gezeravcı uzay yolculuğu hangi kanalda? Fırlatma CANLI YAYIN İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title