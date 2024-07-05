Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, Hedeflerini Açıkladı

Konyaspor'da yeni sezon kamp döneminin 1'inci etabı, yarın yapılacak olan antrenmanla sona erecek. Bugün yapılan antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Ali Çamdalı, "1'inci etap kamp dönemini yarın itibarıyla bitiyoruz. Planladığımız, 3 etaptan birisini burada bitirmiş olacağız. Pazartesi itibarıyla Kayseri'ye gideceğiz. Ayın 19'una kadar 2'nci etabı tamamlayıp sonrasında da yurt dışı kampımız olacak. Kayseri etabında bir hazırlık maçı düşünüyoruz. Yurt dışı kampını tamamen hazırlık maçları için kendimize ayırdık. Toplamda 4 hazırlık maçı düşünüyoruz. Rakiplerimizin hepsi de dişli olacak. Hem kendi gücümüzü hem de kendi durumumuzu analiz edebilmek için iyi rakipler tercih ediyoruz. Umarım orayı da en sağlıklı şekilde tamamlayıp mutlu bir şekilde Konya'ya geri döneriz" şeklinde konuştu.

"GÜÇLÜ BİR KONYASPOR YARATMAK İSTİYORUM"

Fizik gücü yüksek ve taraftara heyecan veren bir oyun oynatmak istediğini ifade eden Çamdalı, "Oyun felsefem ve planım şu; güçlü bir Konyaspor yaratmak, fizik gücü olan, taraftarı heyecanlandıran bir oyun. Son yıllarda kaybettiğimiz iç saha gücünü yaratmak istiyorum. Taraftarımızla birlikte tekrardan iç saha Konyaspor'u yaratmak istiyoruz. Bu avantajı ve imkanı son yıllarda biraz kaybetmiştik. Tek amacım, tekrar korkulan bir deplasman takımı haline gelmek. En büyük isteğim ve arzum bu. Fizik gücü yüksek, taraftara heyecan veren bir oyun oynatmak istiyorum. Bunun için gerekli yüklemelere başladık. Bunun da meyvesini sezon içinde alacağız" diye konuştu.

"ATLETİK FORVETE BAKIYORUZ"

Transfer yapmak istediğini söyleyen Ali Çamdalı, "Pivot özellikli, uzun boylu olup aynı zamanda mobil ve atletik olan forvet bakıyoruz. Tamamen pivot üzerine kurulu bir oyun demek. Oyunu tamamen üçüncü bölgeye yığmak demek ya da uzun toplarla oynayacağınız anlamına gelir. Böyle spesifik duruma girmeden güçlü, bizi öne taşıyabilen, önde top tutabilen, boyu yüksek olup aynı zamanda da mobil gezgin ve atletik bir forvete bakıyoruz aslında" diyerek sözlerini noktaladı.