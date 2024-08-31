Üye Girişi
Haberler

Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı: 'Bu ligde her puan bizim için değerli'

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, Kayserispor ile beraber kaldıkları maçın ardından, 'Bu ligde her puan bizim için değerli. Olumlu yönden bakarsak değişik bir oyun oynamaya çalışıyoruz' dedi.

Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, Kayserispor ile beraber kaldıkları maçın ardından, "Bu ligde her puan bizim için değerli. Olumlu yönden bakarsak değişik bir oyun oynamaya çalışıyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor evinde Kayserispor ile golsüz berabere kaldı. Maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, "Milli araya amacım galibiyetle girmekti ama maalesef galibiyet ile bitiremedik. Gönül isterdi ki buraya gelen taraftarın mutlu şekilde eve gönderip milli araya moralli bir şekilde girelim. Bu ligde her puan bizim için değerli. Olumlu yönden bakarsak değişik bir oyun oynamaya çalışıyoruz. 3 haftada yediğimiz 7 gol vardı. En azından bu tarafı bir durdurduk. Kalemizde gol görmedik" şeklinde konuştu.

"Taraftarlarımızın belli bir kısmında geçen senenin bir alışkanlığı var"

Taraftarların maç içerisindeki istifa tezahüratlarına cevap veren Çamdalı, "Maçtan sonra her şeyi konuşabiliriz ama 90 dakika futbolcu arkadaşların desteğe ihtiyacı var. Kendimi bir kenara bırakıyorum. Taraftarlar bana her şeyi söyleyebilir o konuda bir sıkıntı yok. Bunun da yeri ve zamanı var. 30. dakikada kötü olaylar başladı. Bu durum ise moral bozabiliyor. Bizim futbolculara moral vermemiz, destek olmamız gerekiyor. Tek isteğimiz bu. Taraftarlarımızın belli bir kısmında belki de geçen senenin bir alışkanlığı var. Bu durumu umarım en hızlı şekilde atarız. Bunun bize destek değil, zarar veriyor. Umarım kısa sürede bir bütün olup özellikle içerdeki maçları rakibe karşı his ettirerek geçeriz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayserispor Konyaspor konya Spor Spor Güncel Haberler

Bahçelievler Devlet Hastanesi ve Mahmutbey Caddesi'ndeki silahlı saldırıya yayın yasağı

Bahçelievler Devlet Hastanesi ve Mahmutbey Caddesi'ndeki silahlı saldırıya yayın yasağı

 Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti

Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız
Galatasaray'a Icardi şoku! Sahayı takım arkadaşlarının omzunda terk etti

Galatasaray'a Icardi şoku! Sahayı takım arkadaşlarının omzunda terk etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
1-2 Eylül İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Kağıthane, Esenyurt, Küçükçekmece elektrik kesintisi 1-2 Eylül Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 1-2 Eylül Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi Bein Sports 1-2-3-4 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Adana Demirspor Galatasaray maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Adana Demirspor GS geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Icardi sakatlandı mı, neden oyundan çıktı? Adana Demirspor Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Adana Demirspor GS golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maç tarihleri Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maç tarihleri Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maç tarihleri Bein Sports CANLI izle! (ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki
title