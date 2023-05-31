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Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic: 'Sivasspor'u kutluyorum'

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic: 'Sivasspor'u kutluyorum'

Spor Haberleri

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, DG Sivasspor maçının ardından, 'Sivasspor'u galibiyetten dolayı kutlamak istiyorum. Orta sahadaki pas hakimiyetinde üstündük ancak rakip yarı sahada üstünlük oluşturamadık' dedi.

- Aleksandar Stanojevic: " Sivasspor'u kutluyorum"

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic:

"Rakip sahada üstünlük oluşturmadık"

SİVAS - Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, DG Sivasspor maçının ardından, "Sivasspor'u galibiyetten dolayı kutlamak istiyorum. Orta sahadaki pas hakimiyetinde üstündük ancak rakip yarı sahada üstünlük oluşturamadık" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor deplasmanından 1-0 mağlubiyetle ayrılan Konyaspor'da Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Stanojevic, "Sivasspor'u galibiyetten dolayı kutlamak istiyorum. Orta sahadaki pas hakimiyetinde üstündük ancak rakip yarı sahada üstünlük oluşturamadık. Bugün ağlarla buluşamamamızın asıl sebebi bu. Bunun için çalışmalarımız devam etmekte" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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