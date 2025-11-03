Haberler

Konyaspor, Teknik Direktör Recep Uçar ile Yollarını Ayırdı

Güncelleme:
Konyaspor Kulübü, teknik direktör Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Uçar'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Konyaspor'un NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Teşekkürler Recep Uçar! Teknik direktörümüz Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Recep Uçar ve teknik heyetine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

Kaynak: AA / Melike Keskin - Spor
