Konyaspor, Teknik Direktör Recep Uçar ile Yollarını Ayırdı
Konyaspor Kulübü, teknik direktör Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Uçar'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
Konyaspor'un NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Teşekkürler Recep Uçar! Teknik direktörümüz Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Recep Uçar ve teknik heyetine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."
Kaynak: AA / Melike Keskin - Spor