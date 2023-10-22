Konyaspor'da Stanojevic ile yollar ayrıldı

Konyaspor, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic ile yollarını ayırdığını açıkladı. Sırp teknik adam, bu sabah yapılan antrenmanda oyuncular ile vedalaştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da istenilen sonuçların gelmemesi üzerine Sırp Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic ile yollar ayrıldı. Kulübün sosyal medya hesabından "Teşekkürler Aleksandar Stanojevic" notuyla yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Aleksandar Stanojevic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Stanojevic ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Tarafların sözleşme feshi konusunda mutabakata vardığı öğrenilirken, Aleksandar Stanojevic bu sabahki antrenmanda oyuncularla vedalaştı. Stanojevic yönetimindeki Konyaspor, son olarak evinde Pendikspor'a karşı ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçta ikinci yarıda yediği gollerle 2-1 mağlup olmuştu. Bu yılın Ocak ayında göreve başlayan Aleksandar Stanojevic, yeşil-beyazlılarla çıktığı 26 maçta 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. - KONYA