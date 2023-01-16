Konyaspor, teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile prensipte anlaştı
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Konyaspor, teknik direktörlük görevi için Sırp teknik adam Aleksandar Stanojevic ile 1.5 yıllığına prensipte anlaştı.
Konyaspor, teknik direktörlük görevi için Sırp teknik adam Aleksandar Stanojevic ile 1.5 yıllığına prensipte anlaştı.
Yeşil-beyazlı yönetim, 09 Şubat 2021 tarihinde takımın başına getirdiği teknik direktör İlhan Palut ile bugün yollarını ayırdı. Yönetim, Palut'un yerine en son Sırbistan Ligi ekiplerinden Partizan takımını çalıştıran Sırp teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile 1.5 yıllığına anlaştı. Aleksandar Stanojevic'ın yarın resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor