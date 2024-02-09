Konyaspor, Teenage Hadebe ile sözleşme imzaladı
Konyaspor, 28 yaşındaki Zimbabweli stoper Teenage Hadebe ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Hadebe'ye hoş geldin denilerek başarılar dileyen kulüp, oyuncunun yeşil-beyazlı formada 15 numaralı formayı giyeceğini duyurdu.
Konyaspor, 28 yaşındaki Zimbabweli stoper Teenage Hadebe ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde, Konyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Kaymak hazır bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teenage Hadebe'ye hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
28 yaşındaki Zimbabweli stoper, yeşil-beyazlı ekipte 15 numaralı formayı giyecek. - KONYA