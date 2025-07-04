Konyaspor, Süper Lig Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor

Konyaspor, Süper Lig Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu için sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Antrenman, salonda ısınma ile başlayarak teknik direktör Recep Uçar yönetiminde kuvvet çalışmalarıyla sürdü.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Konya Kayacık Tesisleri'nde sabah saatlerinde yapılan antrenman salonda yapılan ısınma ile başladı. Teknik Direktör Recep Uçar yönetimindeki idmanda futbolcular, daha sonra belirlenen istasyonlarda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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