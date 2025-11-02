Haberler

Konyaspor, Süper Lig'de Samsunspor'a 3-1 Mağlup Oldu

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor, sahasında konuk ettiği Samsunspor'a 3-1 yenilerek önemli bir puan kaybı yaşadı. Maçta Samsunspor'un gollerini Musaba ve Ndiaye kaydetti.

Hasan DÖNMEZ/KONYA,

STAT: Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Ali Şansalan, Bersan Duran, Salih Burak Demirel

TÜMOSAN KONYASPOR: Bahadır, Andzouana, Adil, Bazoer(Dk.82 Melih Bostan) Guilherme, JinHo Jo, Melih İbrahimoğlu(Dk.61 Pedrinho), Ndao(Dk.73 Stefanescu), Bardhi, Muleka, Umut Nayir

SAMSUNSPOR: Okan-, Tomasson(Dk.75 Borevkovic), Van Drongelen, Satka, Zeki Yavru, Makoumbou, Emre Kılınç (Dk.63 Mendes), Holse, Celil (Dk.75 Yunus Emre Çift), Musaba(Dk.84 Soner Gül), Ndiaye (Dk.84 Moundilmadji)

GOLLER: Dk.58 Umut Nayir ( Konyaspor ), Dk.5 Musaba, Dk.12 Ndiaye, Dk.56 Satka ( Samsunspor )

SARI KARTLAR: Adil ( Konyaspor ), Tomasson, Makoumbou ( Samsunspor )

Süper Lig'in 11'inci haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında ağırladığı Samsunsupor'a 3-1 mağlup oldu.

5'inci dakikada topla birlikte ceza alanına giren Musaba'nın şutu ağlarla buluştu: 0-1.

89'uncu dakikada Emre Kılınç'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Musaba'nın şutunu kaleci kornere çeldi.

12'nci dakikada topla ceza alanına giren Celil'in ara pasıyla topla buluşan Ndiaye topu ağlarla buluşturdu: 0-2.

37'nci dakikada Andzouana'nın ceza alanı sağ çaprazından ortasında topa yükselen Muleka'nın kafa vuruşunu kaleci güçlükle çıkardı.

56'ncı dakikada rakip yarı alanda Ndiaye ile paslaşarak ceza alanına giren Satka'nın vuruşu ağlarla buluştu: 0-3.

58'inci dakikada Andzouana'nın pasıyla topla buluşan Umut Nayir'in vuruşu filelerle buluştu: 1-3.

81'inci dakikada Jinho Jo'nun ceza alanına ortasında topa yükselen Pedrinho'nun kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

Karşılaşma Samsunspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
