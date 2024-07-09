Konyaspor, Steven Nzonzi ile yollarını ayırdı

Konyaspor, sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Steven Nzonzi'ye veda etti.

Konyaspor, 2023-2024 sezonunda transfer olan ve sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki Fransız orta saha Steven Nzonzi ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Steven Nzonzi'nin sözleşmesi sona ermiştir. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz" denildi.

Yeşil-beyazlı forma ile 36 maça çıkan Steven Nzonzi, 4 kez fileleri havalandırdı. - KONYA