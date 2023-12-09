Konyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Antrenmanda koşu, ısınma hareketleri, çabukluk ve şut-gol çalışmaları yapıldı.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Antrenmanda daha sonra çabukluk, 5'e 2 ve şut-gol çalışması yapıldı. Çalışmalar çift kale maç ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamlayacak. - KONYA