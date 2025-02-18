Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan ve Zelenski canlı yayında açıklamalarda bulunuyor

Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi: Bizim olmazsa olmazımız
CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış

Yavaş'a "İyi ki ön seçime girmemişim" dedirtecek adaylık formu
4.5 saatlik Ukrayna zirvesinden barış umudu çıktı: ABD ve Rusya anlaştı

Dünyanın nefesini tuttuğu görüşmeden ilk sonuç
Celal Talabani'nin kabrini ziyaret eden DEM Parti İmralı heyetinden hatıra defterine Türkçe mesaj

Kabir ziyaretine hatıra defterine yazılan Türkçe mesaj damga vurdu

Konyaspor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Konyaspor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı için Kayacık Tesisleri'nde antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenmanda koşu ve oyun çalışmaları yapıldı.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma ile başladı. Sahadaki 10'a 10 oyunun ardından Samsunspor mücadelesinde ilk 11'de forma giyen futbolcular, salonda yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise 8'e 8 oyun ile idmanı tamamladı.

Yeşil-beyazlılar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TikTok fenomeni Gizem Özmen, trafik kazasında hayatını kaybetti

TikTok fenomeni feci kazada can verdi
SGK: 2008 öncesi sigorta girişi olan çalışanlara 14 bin 469 lira maaş bağlanacak

14 bin 469 lira maaş bağlanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Zelenski görüşmesi başladı

Oyun dışı kalan lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koştu
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Rusya savaşın sona ermesi için şartını açıkladı

Rusya tek şartını açıkladı
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal sözler! Aileler harekete geçti

Skandal sözler için harekete geçildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.