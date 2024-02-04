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Konyaspor, Senegalli forvet Bouly Junior Sambou ile sözleşme imzaladı

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Konyaspor, Senegalli forvet Bouly Junior Sambou ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sambou, yeşil-beyazlı ekipte 25 numaralı formayı giyecek.

Konyaspor, Senegalli forvet Bouly Junior Sambou ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Erkut Çağlar Çelik hazır bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bouly Junior Sambou'ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Fas ekibi Wydad AC forması giyen Senegalli forvet, 2023-2024 sezonunda takımıyla 23 resmi maça çıktı. Sambou, yeşil-beyazlı ekipte 25 numaralı formayı giyecek. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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