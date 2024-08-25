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Konyaspor Savunma Sorunu Yaşıyor

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Trendyol Süper Lig'in 3 haftalık periyodunda kalesinde 7 gol gören Konyaspor, savunma sorunu yaşıyor. Takımın teknik direktörü Ali Çamdalı, savunmayı düzeltmek için takviyeler yapılması gerektiğini belirtti.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 3 haftalık periyodunda kalesinde 7 gol görürken 5 kez gol sevinci yaşadı. Söz konusu maçlarda toplam 3 puan toplayabilen yeşil-beyazlı ekipte savunma sorunu dikkat çekiyor.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılasan Konyaspor, kalesinde 2 gol görürken 3 kez gol sevinci yaşadı. İkinci haftada evinde Galatasaray'ı ağırlayan Konya ekibi, söz konusu maçta kalesinde 2 gol görürken rakip fileleri 1 kez sarstı. Üçüncü haftada ise ligin yeni ekiplerinden Bodrumspor ile deplasmanda karşılaşılan yeşil-beyazlılar, kalesinde 3 gol görüp 1 gol ile karşılık verdi. Bu maçlarda 3 puan alabilen Konyaspor'da savunmadaki eksiklikler dikkat çekiyor.

Ali Çamdalı: "Takım savunmasını düzeltmemiz gerekiyor"

Bodrum FK maçı sonrasında Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı da bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada geçen sezon kolay gol yemeyen bir takım olduklarını hatırlatarak, "Özellikle bu 3 haftada bunu bir türlü düzeltemedik. Önceliğimiz Kayserispor maçı için defansif duruşumuzu toparlamak. Gol yememeyi tekrar alışkanlık haline getirmek. Bunu hem mevcut oyuncularla gerekirse de en hızlı şekilde takviyelerle yapmamız gerektiğini düşünüyorum. O bölgede ihtiyaç var. Bu net bir şekilde görünüyor. Yenilen kolay golleri bir an evvel analiz edip, takım savunmasını düzeltmemiz gerekiyor. Savunmayı sadece defans oyuncuları ile değil tüm takım olarak başarmamız gerekiyor" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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