Konyaspor, Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenman salonda gerçekleştirildi.
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenman, salonda gerçekleşti. Üç gruba ayrılan futbolcular, dönüşümlü olarak CORE çalışması yaptı.
Yeşil-beyazlılar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor