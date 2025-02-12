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Konyaspor, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Konyaspor, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında oynayacağı Samsunspor maçı öncesinde antrenman yaparak hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yeni transfer Morten Bjorlo takım ile çalıştı.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken, 10'a 10 oyun ve koşu çalışması ile sona erdi. Yeni transfer Morten Bjorlo, takımla ilk antrenmanına çıkarken, ilk bölümünü takımla daha sonra da Atletik Performans Antrenörü Serhat Sezgin eşliğinde çalıştı.

Antrenmanda Pedrinho yer alırken, Melih İbrahimoğlu ise fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam etti.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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