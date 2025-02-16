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Konyaspor - Samsunspor Maç Özeti: İlk Yarıda Samsunspor Önde

Konyaspor - Samsunspor Maç Özeti: İlk Yarıda Samsunspor Önde
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor, Samsunspor'u ağırladı. İlk yarıda Samsunspor, Marc Bola'nın attığı golle 1-0 önde tamamladı. Maçta önemli dakikalar vardı ancak Konyaspor, gol atma fırsatlarını değerlendiremedi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor, Samsunspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını Samsunspor 1-0 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Oğulcan'ın hatasında ceza sahası içi sol tarafında topu alan Celil Yüksel'in pasında Bola düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 1-0

5. dakikada ceza sahası içinde Yusuf Erdoğan pasını kafayla Kramer'e aktardı. Kramer'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan'da kaldı.

34. dakikada Mouandilmadji'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Holse'nin vuruşunda kaleci Slowik başarılı oldu.

36. dakikada derinlemesine pasta topla buluşan Mouandilmadji'nin kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı aşırtmada Bazoer son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+3. dakikada Emre Kılınç'ın pasında topla buluşan Mouandilmadji'nin bekletmeden vuruşunda kaleci Slowik, meşin yuvarlağı kurtardı.

Hakemler: Yasin Kol, Furkan Ürün, Mehmet Emin Tuğral

Konyaspor: Slowik, Oğulcan Ülgün, Bazoer, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Pedrihno, Aleksic, Yusuf Erdoğan, Kramer

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Tunahan Taşçı, Prip, Calusic, Umut Nayir, Keyta, Melih İbrahimoğlu, Melih Bostan

Teknik Direktör: Recep Uçar

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Drongelen, Lubo Satka, Marc Bola, Ait Bennasser, Celil Yüksel, Emre Kılınç, Carlo Holse, Dimata, Marius Mouandilmadji

Yedekler: Halil Yeral, Nanu, Muja, Soner Aydoğdu, Ntcham, Tait, Muhammet Özbaskıcı, Soner Gönül, Yunus Emre Çift

Teknik Direktör: Thomas Reis

Gol: Marc Bola (dk. 2) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Oğulcan Ülgün, Slowik (Konyaspor), Marius Mouandilmadji, Carlo Holse, Ait Bennasser (Samsunspor) - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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