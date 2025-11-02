Haberler

Konyaspor, Samsunspor'a 3-1 Mağlup Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF Süper Lig'in 11. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, evinde Samsunspor'a 3-1 yenildi. Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis galibiyetin sevincini yaşarken, Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar mağlubiyeti ve oyuncularının hatalarını değerlendirdi.

TFF Süper Lig'in 11'inci haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Samsunspor'a 3-1 mağlup oldu. Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, maçtan galip ayrıldıklarının sevincini yaşadıklarını ifade etti. Reis, "Elde etmiş olduğumuz galibiyet sebebiyle çok mutlu olduk. Bizim adımıza zor geçecek olan bir hafta olacak. Çünkü bir hafta içerisinde iki farklı kulvarda oynamamız gereken üç farklı karşılaşma olacak. Bugünkü karşılaşmayla alakalı ilk 20 dakikaya kadar aslında çok iyi bir performans gösterdik. Daha sonrasında ne yazık ki yapmamız gereken görevleri ne yazık ki yerine getiremedik. Konyaspor ise bizden daha fazla agresif oynamaya başladı, daha fazla mücadele etmeye başladı. Sonuç bizim adımıza sevindirici. Ancak daha fazla da gol atabilirdik. Tabii Okan'ın bugün yapmış olduğu çok kritik kurtarışlar da vardı. Sonuç olarak elde ettiğimiz hanemize yazdırdığımız artı 3 puan oldu" dedi.

Mağlubiyetten dolayı üzüntüsünü belirten Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Samsunspor iyi bir takım. UEFA Konferans Ligi'nde de iyi işler yapıyorlar. Böyle maçları kazanabilmek için takım olarak az hata yapmamız lazım. Pozisyona girip atamadığımız, genel olarak da fazla hata yaptığımız bir maçtı. İlk yarıda skoru eşitleyebilecek pozisyonlara girdik ancak değerlendiremedik. İkinci yarıya da ilk yarıdaki hatalarımızı düzeltmek için çıktık ancak bunu da başaramadık. Neticesinde de evimizde Beşiktaş maçı sonrası taraftarımızı evlerine üzüntülü gönderdiğimiz bir maç. Samsunspor'u tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2029'a kadar süre verdi! Herkes Rıdvan Dilmen'in o iddiasını konuşuyor

2029'a kadar süre verdi! Herkes Rıdvan Dilmen'in o iddiasını konuşuyor
7 maçtır yenilmiyorlar! Süper Lig'de nefes kesen maç

Bu takımı kim yenecek?
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
Papa'nın ziyaret edeceği İznik'te su altından 2 bin yıllık beddua çıktı

Papa'nın ziyarete gideceği yerde su altından 2 bin yıllık beddua çıktı
2029'a kadar süre verdi! Herkes Rıdvan Dilmen'in o iddiasını konuşuyor

2029'a kadar süre verdi! Herkes Rıdvan Dilmen'in o iddiasını konuşuyor
Acun Ilıcalı'nın takımlarından yine çifte zafer

Değmeyin Acun Ilıcalı'nın keyfine
Samsunspor'un kaptanı Zeki Yavru'dan alkışlanacak hareket

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
GENAR'dan çarpıcı anket! AK Parti ve CHP arasındaki fark çok düşük

GENAR'dan çarpıcı anket! AK Parti ve CHP arasındaki fark çok düşük
UEFA heyeti, derbide UEFA Avrupa finali provasını yapacak

UEFA heyeti, derbide UEFA Avrupa finali provasını yapacak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Komisyonun İmralı'da Öcalan'ı dinlemesi bekleniyor

Erdoğan'ın başdanışmanı olacakları yazdı! Dikkat çeken Öcalan detayı
Sudan Devlet Bakanı: HDK, Faşir'e girdikten sonra 2 günde 300 kadını öldürdü

İç savaşın alevlendiği ülkede 300 kadını istismar edip öldürdüler
Arda Güler Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu

Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu
Aziz Yıldırım, doğum gününü Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen ile beraber kutladı

Doğum günü derbiye denk gelen Aziz Yıldırım'dan bomba hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.