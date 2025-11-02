Konyaspor, Samsunspor'a 3-1 Mağlup Oldu

TFF Süper Lig'in 11'inci haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Samsunspor'a 3-1 mağlup oldu. Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, maçtan galip ayrıldıklarının sevincini yaşadıklarını ifade etti. Reis, "Elde etmiş olduğumuz galibiyet sebebiyle çok mutlu olduk. Bizim adımıza zor geçecek olan bir hafta olacak. Çünkü bir hafta içerisinde iki farklı kulvarda oynamamız gereken üç farklı karşılaşma olacak. Bugünkü karşılaşmayla alakalı ilk 20 dakikaya kadar aslında çok iyi bir performans gösterdik. Daha sonrasında ne yazık ki yapmamız gereken görevleri ne yazık ki yerine getiremedik. Konyaspor ise bizden daha fazla agresif oynamaya başladı, daha fazla mücadele etmeye başladı. Sonuç bizim adımıza sevindirici. Ancak daha fazla da gol atabilirdik. Tabii Okan'ın bugün yapmış olduğu çok kritik kurtarışlar da vardı. Sonuç olarak elde ettiğimiz hanemize yazdırdığımız artı 3 puan oldu" dedi.

Mağlubiyetten dolayı üzüntüsünü belirten Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Samsunspor iyi bir takım. UEFA Konferans Ligi'nde de iyi işler yapıyorlar. Böyle maçları kazanabilmek için takım olarak az hata yapmamız lazım. Pozisyona girip atamadığımız, genel olarak da fazla hata yaptığımız bir maçtı. İlk yarıda skoru eşitleyebilecek pozisyonlara girdik ancak değerlendiremedik. İkinci yarıya da ilk yarıdaki hatalarımızı düzeltmek için çıktık ancak bunu da başaramadık. Neticesinde de evimizde Beşiktaş maçı sonrası taraftarımızı evlerine üzüntülü gönderdiğimiz bir maç. Samsunspor'u tebrik ediyorum" diye konuştu.