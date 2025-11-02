Konyaspor, Samsunspor'a 3-1 Mağlup Oldu
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor, sahasında Samsunspor'a 3-1 yenildi. İlk yarıda 3 gol bulan Samsunspor'a karşı Konyaspor, Umut Nayir'in 60. dakikada attığı golle yalnızca bir gol bulabildi.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Samsunspor'a 3-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada sol kanatta topla buluşan Tomasson'un içeriye çevirdiği top arka direkte bulunan Emre'ye geldi. Emre'nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
57. dakikada orta sahada topla buluşan Satka topu ceza sahasına getirerek pasını Ndiaye'ye verdi. Ndiaye'den tekrar pası alan Satka'nın ceza sahasının sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3
60. dakikada Andzouana'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Umut Nayir'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3
67. dakikada ceza sahası dışında Celil'den sıyrılan Andzouana'nın şutunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.
84. dakikada Holse'nin ceza sahasına gönderdiği pasta topla buluşan Musaba'nın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
Hakemler: Ali Şansalan, Bersan Duran, Salih Burak Demirel
Konyaspor: Bahadır Güngördü, Yhoan Andzouana, Adil Demirbağ, Bazoer (Melih Bostan dk. 82), Guilherme, Melih İbrahimoğlu (Pedrinho dk. 62), Enis Bardhi, Jinho Jo, Ndao (Marius Stefanescu dk. 72), Jackson Muleka, Umut Nayir
Yedekler: Deniz Ertaş, Calusic, İsmail Esat Buğa, Mucahit İbrahimoğlu, Kaan Akyazı, Morten Bjorlo, Utku Eriş
Teknik Direktör: Recep Uçar
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson (Toni Borevkovic dk. 75), Celil Yüksel (Yunus Emre Çift dk. 75), Antoine Makoumbou, Carlo Holse, Emre Kılınç (Joe Mendes dk. 64), Anthony Musaba (Soner Gönül dk. 84), Cherif Ndiaye (Marius Moundilmadji dk. 84)
Yedekler: Albert Posiadala, Efe Üstün, Eyüp Aydın, Soner Aydoğdu, Polat Yaldır
Teknik Direktör: Thomas Reis
Goller: Anthony Musaba (dk. 5), Cherif Ndiaye (dk. 13), Lubo Satka (dk. 57) (Samsunspor), Umut Nayir (dk. 60) (Konyaspor)
Sarı kart: Logi Tomasson, Makoumbou (Samsunspor), Adil Demirbağ (Konyaspor) - KONYA