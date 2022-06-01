Konyaspor; sağ bek Ahmet Oğuz'u kadrosuna kattı - Haberler

Konyaspor sağ beke transfer yaptı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenin Konyaspor 29 yaşındaki deneyimli sağ bek oyuncusu Ahmet Oğuz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Gençlerbirliği alt yapısında yetişen Ahmet Oğuz, Süper Lig'de Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Sivasspor formaları giydi. Bonservis bedeli ödemeden kadromuza dahil ettiğimiz Ahmet Oğuz, 2021-2022 sezonunda 27'si Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası ve 5'i de UEFA Konferans Ligi Elemeleri olmak üzere toplam 36 maçta forma giyerek, 1 gol katkısı sağladı.

Demirören Haber Ajansı / Spor