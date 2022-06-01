Konyaspor; sağ bek Ahmet Oğuz'u kadrosuna kattı - Haberler

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Konyaspor; sağ bek Ahmet Oğuz'u kadrosuna kattı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Konyaspor; sağ bek Ahmet Oğuz'u kadrosuna kattı

Konyaspor sağ beke transfer yaptı.

Konyaspor sağ beke transfer yaptı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenin Konyaspor 29 yaşındaki deneyimli sağ bek oyuncusu Ahmet Oğuz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Gençlerbirliği alt yapısında yetişen Ahmet Oğuz, Süper Lig'de Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Sivasspor formaları giydi. Bonservis bedeli ödemeden kadromuza dahil ettiğimiz Ahmet Oğuz, 2021-2022 sezonunda 27'si Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası ve 5'i de UEFA Konferans Ligi Elemeleri olmak üzere toplam 36 maçta forma giyerek, 1 gol katkısı sağladı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Gençlerbirliği Ahmet Oğuz Konyaspor Konya Spor Haberler

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