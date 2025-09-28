Konyaspor, RAMS Başakşehir'i 2-1 Yenerek Galibiyetini Kutladı

SÜPER Lig'in 7'nci haftasında Tümosan Konyaspor, sahasında RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar ve Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, kariyerindeki unutamayacağı maçlardan birini olduğunu belirterek, "Son iki haftada kaybettiğimiz Alanya ve Galatasaray maçlarını aslında telafi etmek istiyorduk. Başlangıç olarak baktığımızda dengeli bir oyun vardı. Bizim kaçırdığımız Marko Jevtovic ile bir pozisyon. Onların Yusuf Sarı'yla şutları vardı. Aslında ondan sonraki bölümde belki onlar ilk yarı için çok az daha topa sahip olsa da, genel olarak daha net pozisyonlar üreten, birçok istatistikte rakip ceza sahasına girmeye atılan şut, gol beklentisi gibi ilk yarı oyunu kontrol eden bizdik" dedi.

'ÇOK DEĞERLİ BİR GALİBİYET'

RAMS Başakşehir'in ikinci yarı oyun formatında değişikliğe gittiğini ifade eden Recep Uçar, "İkinci yarıyı onlar oyun formatında bir değişikliğe gittiler. 4-4-2'ye döndüler. Daha çok geçiş yakaladılar ama bence 57'nci dakika bize yakışmayan bir gol yedik. Gerçekçi olmak gerekirse, sonrasında oyuna tam hamle yaptığımız anda Enis Bardhi'nin oyundan atılması aslında maçı bizim adımıza çok zorlaştırdı. Son 30 dakika gerek oyuna giren oyuncular, gerek kulübe, gerek dışarıda bulunan oyuncularımızın bile desteğiyle bence cansiperane savunduk kalemizi. Bence sadece kalemizi savunmadık. Belki şehrimizi savunur gibi savunduk. Çok değerli bir galibiyet aldık" diye konuştu.

NURİ ŞAHİN: TOPLA YAVAŞ OYNADIK

Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin, topla yavaş oynadıklarını belirterek, "Öncelikle Konyaspor'u tebrik ederim. Birinci yarıdan dolayı hak ettikleri bir galibiyet aldılar. İlk yarı istediğimiz hiçbir şeyi ne toplu, ne topsuzu sahaya yansıttık. Konyaspor, beklediğimiz gibi analiz ettiğimiz gibi oynadı. Jevtovic'i düşürerek, üç bir oyun kurarak, aslında çok sürpriz bir şey yoktu oyunda. Ne yazık ki ona karşı aldığımız önlemleri sahaya yansıtamadık. Topla da çok yavaş oynadık. Yediğimiz goller çok çok basit. İkinci yarıda 2-0 geriye girmenin dezavantajıyla biraz daha fazla risk almaya çalıştık. İkinci yarı takım daha iyi oynadı ama Türkiye Ligi'nde 2-0 geriye düştüğün maçları kazanmak veya puan almak gayet zor. Denedik, olmadı ama bugün maçı okumak gerekirse çok basit, ilk yarıda oynadığımız oyun veya oynamadığımız oyun bize burada sıfır puanla evimize dönmeyi uygun gördü" dedi.