Konyaspor, RAMS Başakşehir'i 2-1 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor, evinde RAMS Başakşehir'i 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Konyaspor'un gollerini Ndao ve Opoku (kendi kalesine) atarken, Başakşehir'in tek golü Shomurodov'dan geldi.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada Crespo'nun topuk pasında topla buluşan Shomurodov'un kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
61. dakikada Muleka'nın pasında topla buluşan Melih İbrahimoğlu'nun ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
65. dakikada Enis Bardhi, orta sahada Kaluzinski'ye yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
90+6. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza sahasına ortasında topla buluşan Nuno da Costa'nın vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü.
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Murat Temel, Selim Şenöz
Konyaspor: Deniz Ertaş, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Enis Bardhi, Guilherme Sitya, Alassane Ndao (Morten Bjorlo dk. 68), Jevtovic, Umut Nayir, Yhoan Andzouana, Jackson Muleka (Pedrinho dk. 65), Melih İbrahimoğlu (Josip Calusic dk. 82)
Yedekler: Bahadır Güngördü, Yasir Subaşı, Tunahan Taşcı, Marius Stefanescu, Melih Bostan, Jinho Jo, Kaan Ayazı
Teknik Direktör: Recep Uçar
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ebosele (Ömer Ali Şahiner dk. 46), Ba, Jerome Opoku, Operi, Berat Özdemir (Kaluzinski dk. 64), Yusuf Sarı (Fayzullayev dk. 64), Miguel Crespo, Amıne Harit (Deniz Türüç dk. 76), Brnic (Nuno da Costa dk. 46), Shomurodov
Yedekler: Doğan Alemdar, Onur Ergün, Hamza Güreler, Umut Güneş, Bertuğ Yıldırım
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Goller: Ndao (dk. 16), Opoku (dk. 45+1 k.k.) (Konyaspor), Shomurodov (dk. 57) (Başakşehir)
Kırmızı kart: Enis Bardhi (Konyaspor)
Sarı kartlar: Enis Bardhi, Uğurcan Yazğılı, Deniz Ertaş, Recep Uçar (Konyaspor) - KONYA