Konyaspor Pendikspor maçında İsrail protesto edildi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile Pendikspor arasında oynanan maçta İsrail protesto edildi.

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Filistin'de hayatını kaybedenler unutulmadı. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçın öncesinde Konyasporlu futbolcular "Filstin halkının yanındayız" yazılı tişörtle ısındı. Daha sonra her iki takım futbolcuları hakemlerle beraber seremoniye Gazze'deki saldırıları kınayan mesajın bulunduğu pankartla çıktı. Kale arkası tribünündeki taraftarların hazırladığı pankartta da "Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil!" mesajı yer aldı. Müsabakanın başlama düdüğünden önce ise futbolcular saygı duruşunda bulundu. - KONYA