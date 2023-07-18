Konyaspor Olağanüstü Genel Kurul Kararı Aldı

KONYASPOR Kulübü yönetimi, olağanüstü genel kurul kararı aldığını açıkladı.

Konya spor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada kulüp yönetiminin olağanüstü genel kurur kararı aldığı açıklandı. Açıklamada, "Konya spor Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun 17.07.2023 tarih ve 20 sayılı kararı ile Kulübümüzün 1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıdaki gündem maddelerine göre Selçuklu Belediye Kongre Merkezi'nde yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2'nci toplantının 8 Ağustos 2023 salı günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

-Spor kulübü bünyesinde spor dallarının kurulmasına veya bunların kapatılmasına karar vermek için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.