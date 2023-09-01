Konyaspor, Nelson Oliveira'yı İstanbul'a davet etti

Konyaspor, Portekizli forvet Nelson Oliveira'yı sağlık kontrolünden geçirmek üzere İstanbul'a davet etti. Oliveira, Yunanistan ekibi Paok'ta 10 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Konyaspor Portekizli forvet Nelson Oliveira'yı sağlık kontrolünden geçirmek üzere İstanbul'a davet etti.

Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabımdan yapılan açıklamada, "Portekizli hücum oyuncusu Nelson Oliveira, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

32 yaşındaki forvet Oliveira, son olarak formasını giydiği Yunanistan ekibi Paok ile çıktığı 45 maçta 10 gol, 1 asistlik performans gösterdi. - KONYA