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Konyaspor, MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti

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Konyaspor, hazırlık maçında MKE Ankaragücü'nü 3-1'lik skorla mağlup etti. Aleksic, Melih Bostan ve Pedrinho'nun golleriyle galip gelen Konyaspor, önemli bir galibiyet elde etti.

Konyaspor, hazırlık maçında karşılaştığı Mke Ankaragücü'nü 3-1'lik skorla mağlup etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ile Kayacık Tesislerinde hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında yeşil-beyazlılar, 14. dakikada Aleksic'in golü ile öne geçerken, 21. dakikada Melih Bostan'ın golü ile farkı 2'ye çıkardı. Ankara ekibi, 27. dakikada Bajic'in golü farkı 1'e indirirken; Konya ekibi 42. dakikada Pedrinho'nun golü ile farkı yeniden ikiye çıkardı. Mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmazken, yeşil-beyazlılar sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Yeşil-beyazlılar, yarın saat 17.30'da Iğdır FK ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

MKE Ankaragücü Konyaspor Güncel Ankara konya Spor

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