Konyaspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetimindeki antrenman, ısınma, savunma-hücum çalışması ve çift kale maç ile gerçekleştirildi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetimindeki antrenman, ısınmayla başladı. Daha sonra futbolcular 1'e 1 savunma-hücum çalışması yaptı. Topla oyunlar ile devam eden idman, çift kale maç ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - KONYA