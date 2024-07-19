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Konyaspor, Melih İbrahimoğlu ile 3 yıllık anlaşma sağladı

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Konyaspor, orta saha oyuncusu Melih İbrahimoğlu ile 3 yıllık anlaşma sağladı. İmza töreninde konuşan İbrahimoğlu, Konyaspor'a katılmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı ise transfer çalışmalarının devam ettiğini ve forvet transferini en kısa zamanda bitirmek istediklerini söyledi.

Konyaspor, orta saha oyuncusu Melih İbrahimoğlu ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Konyaspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede orta saha oyuncusu Melih İbrahimoğlu ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Futbol Şube Sorumlularından Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu. Kulüpten yapılan açıklama, "Melih İbrahimoğlu'na hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz. Melih, takımımızda 77 numaralı formayı terletecek" denildi.

İmza töreninden sonra konuşan Melih İbrahimoğlu, " Konya'da olduğum için gerçekten çok mutluyum. Kulübümüz beni harika karşıladı. Önceki takımımla Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları vardı. Onları tamamlayıp geldim. Konyaspor Türkiye'nin en köklü camialarından biri. Kupalar kazanmış, Avrupa kupalarında boy göstermiş büyük bir camia Konyaspor. Takımımla bir an önce antrenmanlara başlamak istiyorum. Taraftarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi

Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı ise, "Melih uzun süredir takip ettiğimiz bir futbolcuydu. Rapid Wien alt yapısında yetişti. İyi bir futbolcu, takımımıza katkı vereceğini düşünüyoruz. Transfer noktasında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle forvet mevkisi için yoğun çaba harcıyoruz. İnşallah en kısa zamanda forvet transferini de bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

Rapid Wien alt yapısında yetişen Melih İbrahimoğlu, son olarak Arnavutluk Süper Ligi'nden Egnatia'da forma giydi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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