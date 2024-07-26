Konyaspor, Marlos Moreno ile yollarını ayırdı

Konyaspor, Kolombiyalı futbolcu Marlos Moreno ile yollarını ayırdı.

Konyaspor'a 2022-2023 sezonunun devre arasında kiralık olarak transfer edilen 27 yaşındaki Kolombiyalı kanat oyuncusu Marlos Moreno'nun geçen yıl bonservisi alınmıştı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısından forma şansı bulamayan ve yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde yurt dışı kampına dahil edilmeyen Moreno ile Konya ekibi yollarını ayırdı.

Marlos Moreno, yeşil-beyazlı forma ile çıktığı 44 resmi maçta 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi. - KONYA