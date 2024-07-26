Üye Girişi
Haberler

Konyaspor, Marlos Moreno ile yollarını ayırdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaspor, Kolombiyalı futbolcu Marlos Moreno ile yollarını ayırdı. Geçtiğimiz sezon forma şansı bulamayan ve yeni sezon hazırlıklarına dahil edilmeyen Moreno, Konya ekibiyle olan sözleşmesi sona erdi.

Konyaspor, Kolombiyalı futbolcu Marlos Moreno ile yollarını ayırdı.

Konyaspor'a 2022-2023 sezonunun devre arasında kiralık olarak transfer edilen 27 yaşındaki Kolombiyalı kanat oyuncusu Marlos Moreno'nun geçen yıl bonservisi alınmıştı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısından forma şansı bulamayan ve yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde yurt dışı kampına dahil edilmeyen Moreno ile Konya ekibi yollarını ayırdı.

Marlos Moreno, yeşil-beyazlı forma ile çıktığı 44 resmi maçta 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Konyaspor Konya Spor Güncel Haberler

Ağır işkence ölüm getirdi! İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti

Ağır işkence ölüm getirdi! İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti

 İmamı okla vuran saldırgan, şortlu birinin namaz kılmasına sinirlenmiş

İmamı okla vuran saldırgan, şortlu birinin namaz kılmasına sinirlenmiş

 Bazı il ve ilçeleri sayıp 'Sizden nefret ediyorum' diyen Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu

Bazı il ve ilçeleri sayıp "Sizden nefret ediyorum" diyen Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilk tepki
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title