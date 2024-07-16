Konyaspor, Marko Jevtovic ile 2 yıllık anlaşma sağladı

Konyaspor, orta saha oyuncusu Marko Jevtovic ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Konyaspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede Sırp orta saha oyuncusu Marko Jevtovic ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Konyaspor Futbol Şube Sorumlularından Erkut Çağlar Çelik hazır bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Marko Jevtovic'e hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz. Jevtovic, takımımızda 16 numaralı formayı terletecek" denildi.

Marko Jevtovic: "Konya benim ikinci evim"

İmza töreninden sonra konuşan Marko Jevtovic, "Konya benim ikinci evim diyebilirim. Burada çok güzel dostluklar, arkadaşlıklar edinmiştim. Tekrar Konya'da ve Konyaspor'da olduğum için inanın çok mutluyum. Bu güzel ailenin yeniden bir parçası olmak benim için harika bir duygu. Hep birlikte yeni sezonda hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Konyaspor'un güzel ve ateşleyici bir taraftarı var. Bunu yakından bilen birisiyim. En kısa zamanda onların karşısına çıkmak istiyorum. Onların desteğiyle büyük zaferler elde edeceğimize inanıyorum" dedi.

Erkut Çağlar Çelik: "Lige hazır hale geleceğiz"

Futbol Şube Sorumlusu Erkut Çağlar Çelik ise, "Marko Jevtovic, camiamızın sevdiği bir isim. Konyaspor'da üç sezon forma giydi. Kendisi ve ailesi Konya'da olmayı çok istedi. Çok şükür bir transferi daha nihayete erdirdik. Marko Jevtovic'in takımımıza faydalı olacağına inanıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun. Yapmış olduğumuz bu transferin ardından farklı mevkiler için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Teknik heyetimizle yaptığımız istişareler ve bulunduğumuz mali imkanlar ölçüsünde birçok isimle görüşüyoruz. Şu an için isim vermek doğru olmaz. İnşallah en kısa zamanda diğer eksik bölgelerimize gerekli takviyeler yapacağız ve lige hazır hale geleceğiz" şeklinde konuştu.

Son olarak Gaziantep FK'da oynayan Jevtovic, üç sezon yeşil-beyazlı formayı giymişti. - KONYA