Konyaspor Maçında Cumhuriyet Coşkusu ve Gazze Mesajı

Konyaspor karşılaşmasında tribünlerde Cumhuriyet coşkusu yaşanırken, dünyaya Gazze ile ilgili mesajlar verildi.

Gençlerbirliği - Konyaspor maçı öncesi Eryaman Stadı'nda Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı. Tribünlere, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle toplam 14 bin Türk bayrağı dağıtıldı. Başkentliler, maç öncesi ellerindeki bayrakları sallayarak tribünlerde renkli görüntüler oluşturdu. Gençlerbirliği taraftarı ayrıca Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek amacıyla tribünlerde 'Free Palestine' yazılı pankart açtı. Maç başlamadan hemen önce ise Filistinli çocuklara gönderilmesi planalan peluş oyuncakları sahaya attı. Ayrıca Gençlerbirliği ve Konyasporlu futbolcular seremonide Filistinli çocuklarla birlikte sahaya çıktı.