Konyaspor maçı Konya'da seyircisiz olarak oynanacak - Haberler

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Konyaspor maçı Konya'da seyircisiz olarak oynanacak

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Konyaspor maçı Konya'da seyircisiz olarak oynanacak

Konyaspor Kulübü, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Bate Borisov ile deplasmanda oynanacak maçın, Konya'da seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı.

Konyaspor Kulübü, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Bate Borisov ile deplasmanda oynanacak maçın, Konya'da seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüzün, uzun uğraş ve müzakereleri sonuç vermiş, deplasmanda oynamamız gereken UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu müsabakasının Konya'da oynanmasına UEFA tarafından karar verilmiştir. Buna göre, BATE Borisov - Konyaspor maçı 21 Temmuz Perşembe günü seyircisiz olarak MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacaktır. Talebimize olumlu cevap veren BATE Borisov Kulübü'ne ve UEFA yetkililerine teşekkür ederiz."


Demirören Haber Ajansı / Spor

Bate Borisov Konyaspor Konya Spor Haberler

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