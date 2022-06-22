Konyaspor kuvvet depoluyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konyaspor kuvvet depoluyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
Konyaspor kuvvet depoluyor

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Konyaspor çalışmalarını bugün yaptığı kuvvet antrenmanıyla sürdürdü.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Konyaspor çalışmalarını bugün yaptığı kuvvet antrenmanıyla sürdürdü.

2022-2023 sezonu birinci etap hazırlıklarına 20 Haziran Pazartesi gününden bu yana Kayacık Tesisleri'nde devam eden Konyaspor, sabah saatlerinde yapılan antrenmanla günü tamamladı. Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen idman, mobilizasyon ve fonksiyonel kuvvet çalışması ile başladı. Dar alanda oyun ile devam eden antrenman, koşu ile sona erdi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title