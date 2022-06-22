Konyaspor kuvvet depoluyor

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Konyaspor çalışmalarını bugün yaptığı kuvvet antrenmanıyla sürdürdü.

2022-2023 sezonu birinci etap hazırlıklarına 20 Haziran Pazartesi gününden bu yana Kayacık Tesisleri'nde devam eden Konyaspor, sabah saatlerinde yapılan antrenmanla günü tamamladı. Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen idman, mobilizasyon ve fonksiyonel kuvvet çalışması ile başladı. Dar alanda oyun ile devam eden antrenman, koşu ile sona erdi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Spor