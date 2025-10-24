Haberler

Konyaspor Kulübü Başkanı Atiker: 'Teknik Direktör Uçar ile Yola Devam Edeceğiz'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker, teknik direktör Recep Uçar ve ekibiyle devam edeceklerini açıkladı. Atiker, camianın birlikteliğine zarar veren eleştirilerin yapıcı olması gerektiğini vurguladı.

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker, teknik direktör Recep Uçar ve ekibiyle yola devam edeceklerini söyledi.

Atiker, kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, tribünlerde ve sosyal medyada yükselen istifa ve protesto seslerinin camianın bütünlüğüne zarar verdiğini aktardı.

Beşiktaş maçında kaleci Deniz Ertaş'ın ıslıklanması ile teknik heyet ve futbolculara yönelik bazı paylaşımlara dikkati çeken Atiker, eleştirinin doğal olduğunu fakat saygısızlığın kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Ömer Atiker, teknik direktör Recep Uçar'ın büyük bir özveriyle çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hocamızın sistemine, oyun anlayışına ve takımımıza olan inancına güvenimiz tamdır. Yönetim kurulu olarak, mevcut şartlar altında istikrarın korunmasının Konyaspor'un menfaatine olduğuna inanıyoruz. Recep Uçar ve ekibiyle yolumuza devam etme kararlılığımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz. Mücadelemizden vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Konyaspor için çalışmaya ve şehrimizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz."

Konyaspor'un destek ve birlikteliğe ihtiyaç duyduğunun altını çizen Atiker, "Taraftarımızın gücü, bu kulübün en büyük gücüdür. Bu güç, doğru şekilde yönlendirildiğinde Konyaspor'u yeniden başarıya taşıyacaktır. Lütfen eleştirilerinizi yapıcı şekilde dile getirin, takımımıza ve hocamıza destek olun. Tribünlerde, sahada ve sosyal medyada sergilenecek olgun ve birleşik duruş, Konyaspor'un büyüklüğünü bir kez daha gösterecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Spor
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Beklenen son! CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isme ihraç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 44 milyon liralık gelir

Fenerbahçe'ye kazandırdığı meblağ ortaya çıktı
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
Bakan Memişoğlu: Aile hekimliklerine sigara bırakma birimi oluşturuluyor

Bakan Memişoğlu duyurdu! Aile hekimliklerinde yeni dönem başlıyor
Yasmin Erbil hasta yatağında sıkılınca imajını değiştirdi

Hasta yatağında aldığı karar şaşkınlık yarattı
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 44 milyon liralık gelir

Fenerbahçe'ye kazandırdığı meblağ ortaya çıktı
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
Brezilyalı fenomenin foyası ortaya çıktı! Yasaklı madde baskınında yakalandı

Güzel fenomen baron çıktı! Baskında karga tulumba gözaltına alındı
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
Jhon Duran'ın maç sonu görüntüsü taraftarları ikiye böldü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi

Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Metroda seyahat eden ünlü ismi görenler büyük şaşkınlık yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.