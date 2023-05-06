Konyaspor-Kayserispor maçını Numanoğlu yönetecek

Konyaspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Konya'da oynanacak Konyaspor ile Yukatel Kayserispor takımları karşı karşıya gelecek. Zorlu doksan dakikada hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından hakem olarak belirlenen Tugay Kaan Numanoğlu ile birlikte Cem Özbay ve Ali Can Alp de yardımcı hakem olarak görev yapacak. Maçın 4. hakemi de Gamze Durmuş Pakkan oldu.

Konya Medaş Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan Konyaspor ile Yukatel Kayserispor maçı saat 16.00'da başlayacak. - KAYSERİ