Konyaspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını Kayseri'de gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Recep Uçar ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayseri Recep Mamur Tesisleri'ndeki antrenman yoğun kar yağışı altında gerçekleşti. Antrenman, koşu ve ısınma ile başladı. 5'e 2 ile devam eden idman, 10'a 10 oyun ile sona erdi.

Konyaspor, yarın 16.00'da Kadir Has Stadyumunda Kayserispor ile karışılacak. - KONYA